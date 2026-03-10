Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimi göstererek yüzde 2,96 oranında değer kazandı ve 13.077,58 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa kıyasla 375,59 puanlık artış kaydetti. Günün ilk bölümünde toplam işlem hacmi 86,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 4,60, holding endeksi ise yüzde 2,3 oranında yükseldi. Tüm sektör endekslerinin artış gösterdiği işlem gününde, en güçlü performans yüzde 7,15 ile madencilik sektöründe görüldü. Öte yandan BIST 100 endeksi, bir önceki gün satışların etkili olduğu işlemler sonucunda yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan kapanmıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la süren savaşın yakında sona erebileceğine ilişkin açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve artan risk iştahı etkili oldu. Bu gelişmelerle birlikte piyasalarda pozitif bir görünüm öne çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki iyimser havaya paralel olarak geniş tabanlı alımların etkisiyle günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Öte yandan yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda ise yüzde 1,8 oranında geriledi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.