İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortaklığıyla ülke topraklarına düzenlendiğini belirttiği saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nda bu iki ülkeyle bağlantılı gemileri hedef almaya başladı.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’nin yaklaşık 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı açıklarında bir patlama yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada sıçrama gördüğünü ve yüksek bir patlama duyduğunu rapor etti. Yetkililer olayın soruşturmasını yürütmektedir. Gemilere, dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

UKMTO ayrı bir açıklamada ise "28 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olay bildirimi alındı" denildi. Rapor edilen toplam saldırı sayısının 10 olduğu aktarılan açıklamada, toplam şüpheli faaliyet sayısının 3 olduğu kaydedildi.