

Kentte Ramazan ayında restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı da kontrol ediliyor. Fahiş fiyat artışı yapanlara 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca, lokanta, kafe ve restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin/menü bulunup bulunmadığını kontrol edilirken, QR kodu uygulaması menünün mevcut olup olmadığını da kontrol ediliyor. Menü ve fiyat listelerinin bulunmaması halinde her bir ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanıyor. Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödemelerin zımni olarak diğer yiyecek ve içeceklere yansıtılıp yansıtılmadığını da kontrol ediliyor.



Bursa genelinde yıl başından bu yana yaklaşık bin 100 işletmede 410 bin civarı ürün denetlendiğini belirten Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Bu işletmelere yaklaşık 5 milyon idari para cezası uygulandı. Ayrıca 32 işletme hakkında, fahiş fiyat artışı uygulaması nedeniyle haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne intikal ettirildi. Piyasa dengesini sağlamak; tüketicilerin hak ve menfaatini korumak, fırsatçılığa müsade etmemek ve aynı zamanda yasal ticareti de desteklemek adına denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi sonrasında da aksamadan devam edecek" dedi.