Borsa İstanbul’da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen olağan dışı ve manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisselerde spekülasyon yapılarak piyasanın yapay şekilde yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheli kişilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Savcılığın gözaltı talebi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AREF GHAFOURİ VE GÖKHAN GÖNÜL DAHİL BİRÇOK İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Soruşturmada öne çıkan detaylardan biri ise, kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ile eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de adı geçen kişiler arasında bulunması oldu.

İstanbul merkezli olarak Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 7 kişi tutuklanırken, 12 kişi gözaltında bulunuyor. Ayrıca 6 şüpheli hakkında yakalama ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler

Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna saygı ile duyurulur."