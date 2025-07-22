Son dört haftayı yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, dün 10.600 puanın üzerinde kapanarak, 19 Mart öncesinde test ettiği 10.900 seviyesine biraz daha yaklaştı. Bugün de yukarı yönlü ivmesini sürdüren BIST 100 endeksi, 10.680 puana kadar çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesinde kalmayı başardı.

Güne yüzde 0,20 oranında artışla 10.637 puandan başlayan BIST 100, saat 13.35 itibarıyla yüzde 0,45 yükselerek 10.665 puana ulaştı. Teknik görünümde, endeks için 10.700 ve 10.800 puan direnç; 10.600 ve 10.500 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Bankacılık endeksi günün ilk saatlerinde yüzde 0,07 artışla açılırken, şu dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle işlem görüyor. Holding endeksi ise güne yüzde 0,24 artışla başladı ve şu anda yüzde 0,07'lik değer kazanımıyla hareket ediyor.

Sektörel bazda bakıldığında, finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 4,14 ile en çok yükselen sektör olurken, en fazla kaybı yaşayan sektör ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamlamıştı.