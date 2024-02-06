HAZIRLANIŞI: Semizotunu doğruyoruz ve karıştırma kabına alıyoruz. Yeşil soğanı, dereotunu ve turşuyu doğruyoruz. Semizotunun üzerine ilave ediyoruz. Haşlanmış börülceyi katıyoruz. Zeytinleri ve çeri domatesi doğruyoruz. Servis tabağının zeminine marul yapraklarını diziyoruz. Üzerine karıştırdığımız salata malzemesini koyuyoruz. Üstüne zeytinyağını döküyoruz. Limon suyunu sıkıyoruz ve servis ediyoruz. BÖRÜLCELİ SEMİZOTU SALATASI 1 demet semizotu 1 kase haşlanmış börülce kornişon turşu 3 dal yeşil soğan 1 tutam dereotu siyah zeytin yeşil zeytin çeri domates limon marul zeytinyağı

Kaynak: Haber merkezi