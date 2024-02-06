HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Ortasını açarak yoğurt suyunu döküyoruz. Unun üzerine tuzunu serpiyoruz. Ortasından yoğurmaya başlıyoruz. Ilık su ilave ediyoruz ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hazırladığımız hamurun üzerine un serpiyoruz. Merdaneyle olabildiğince ince açıyoruz. Bıçakla ya da ruletle 2′şer santimlik şeritler kesiyoruz. Ardından şeritlerden kareler kesiyoruz. İç harcı için, kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. İçine 2 soğanı rendeliyoruz. Tuzunu ve karabiberini atarak yoğuruyoruz. Hazırladığımız harçtan hamur harelerinin içine paylaştırıyoruz. Hamurları uçlarını bohça gibi kapatıyoruz ve yağlanmış fırın tepsisine ters olarak yerleştiriyoruz. Tereyağını eritiyoruz ve dizdiğimiz mantıların üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kızaran mantıyı fırından çıkarıyoruz. Üzerine çırpılmış yoğurt döküyoruz. 1 kaşık kadar tereyağını eritiyoruz. İçine isteğe göre pul biber atıyoruz. Üzerine eritilmiş tereyağını döküyoruz. 5 dakika daha fırına koyduktan sonra servis ediyoruz. BOŞNAK MANTISI 3 su b. un 1 çay k. tuz 1 çay b. yoğurt suyu su tuz İÇ HARCI İÇİN: 300 gr. kıyma 2 soğan tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: tereyağı

Kaynak: Haber merkezi