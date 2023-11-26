Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde, kaçak tütün ticareti yaptığı iddia edilen 38 yaşındaki K.G., polis tarafından gerçekleştirilen bir baskınla gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütünün işlendiğini ve piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde depoya operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 13 kilo kaçak tütün, 9 bin dolu makaron, 65 bin boş makaron ve 2 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. K.G. ise gözaltına alındı ve şüphelinin işlemleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.