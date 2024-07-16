Küçükçekmece’de boşanma aşamasında olduğu eşini iş yerini basarak darp eden adam polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi’nde dün saat 10.00 sıralarında eşinin boşanma kararına itiraz eden Bilal Özkan eşine ve çocuklara tehdit dolu mesajlar atmaya başlamıştı. Ölüm tehditlerine maruz kalan talihsiz kadın, karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Eşini takip eden Bilal Özkan, iş yerinde Mihriban Özkan’a bıçakla saldırarak, bir yandan da tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri adam yakalamamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Özkan, 15.07.2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak göz altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlan şüpheli bugün “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adliyeye sevk edildi.