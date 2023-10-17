Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26) ile kocası Beytullah Ş.(26) sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Beytullah Ş., eşine fiziksel şiddet uygulamaya başlamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. O esnada kocasının elinden kaçmayı başaran Gülderen Ş., bir marketin önünde ayağı takılınca yere düştü. O esnada arkadan hızlıca gelen koca ise Gülderen Ş.'yi diz çöktürüp bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tuttuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

Son anda boğazından bıçakladı

Çevredeki esnaf ve vatandaşların 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan Beytullah Ş., araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'yi boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan Gülderen Ş. kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun farklı bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadına olay yerinde esnafların yardımı ile pansuman yapıldı. Daha sonra ise sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öfkeli kalabalığın hedefi oldu

Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ona şiddet uygulayan kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.