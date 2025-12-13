Çanakkale’de öğrencilere Yerli Malı Haftasında etkinlikleri çerçevesinde tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve üretime değer vermenin önemi anlatıldı.

Çanakkale Arıburnu İlkokulunda öğrenciler 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu özel haftada öğrencilere; öğretmenleri tarafından tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve üretime değer vermenin önemi anlatıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın; bilinçli, üretken ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.