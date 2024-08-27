Bosna-Hersek Göç Politikaları ve Boşnak Diasporası Bakanı Nerin Dizdar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcilerinin de katılımıyla geniş bir toplantıya dönüşerek "Büyük Balkan Buluşması" adı altında gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu temasların iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Ziyarete Bakan Nerin Dizdar’ın yanı sıra eşi Jadranka Dizdar, Bakan Yardımcısı Zaim Beria ve eşi Ermina Cardakovic Beria da katıldı. Misafirleri, Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir karşıladı. Görüşmelerin ardından, Nilüfer Barış Meclisi'nde Balkan ve Rumeli dernek temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Bosna-Hersek ve Bursa arasındaki iş birliğinin artırılması ve kardeş belediyelerle daha güçlü bağlar kurulması konularında mutabık kalındı. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak Bosna-Hersek ile yıllardır süregelen dostluk ilişkilerine vurgu yaparak, Zavidoviçi kenti ile başlatılan iş birliği projelerinin önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Özdemir ayrıca, Bosna-Hersek’ten ikinci bir kent ile de kardeş şehir olmayı planladıklarını belirtti.

Şadi Özdemir, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de önemli olduğuna dikkat çekerek, Bursa’nın Bosna-Hersek’e en fazla ihracat yapan ikinci il olduğunu belirtti. Bursa’daki Boşnak kökenli iş insanlarının bu bağların güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi ve iki ülke arasında gelecekte yeni projelere imza atılacağını vurguladı.

Bakan Nerin Dizdar da, Türkiye ve Bosna-Hersek’in kardeş ülkeler olduğunu ifade ederek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliklerini artırma amacı taşıdığını belirtti. Türkiye ve Bosna-Hersek'in benzerliklerine değinen Dizdar, iş birliği çağrısı yaptı ve Bursa'dan Bosna-Hersek’e yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.