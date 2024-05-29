İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal’ın satın alma opsiyonunun kullanılarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, devre arasında La Liga takımı Getafe’den kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal’ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bournemouth formasıyla bu sezon Premier Lig’de 16 karşılaşmaya çıkan Enes, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: iha