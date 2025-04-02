Açıklamada, Z.R.’nin eyleminin piyasa darlığı yaratmaya, serbest rekabeti bozmaya ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yapılan inceleme sonucunda, Z.R. ve domateslerin gerçek sahibi olan “Z******” unvanlı hal esnafı hakkında ayrı ayrı işlem başlatıldığını ve her iki tarafa da 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ceza kesileceğini belirtti.

Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz yapılan imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında da işlem yapılacağına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı olarak, Bakan Yardımcısı Gürcan, "Vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir." diyerek açıklamasını tamamladı.