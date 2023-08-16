Çorum'un geleneksel düğün adetleri, son düğünde ortaya çıkan olağanüstü görüntülerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mahalle düğününde yaşanan ilginç anlar, adeta sosyal medyayı sallayarak geniş bir ilgi gördü.

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar arasında, Çorum'da gerçekleşen bir düğünün kayınvalide ile kayınpederi arasındaki eşsiz ve sıradışı anlar dikkat çekiyor. Geleneksel düğün konvoyunda gelin arabası önünde gerçekleşen bu olay, internet kullanıcılarını şaşırttı ve adeta "böyle bir adet görülmedi" dedirtti.

Sosyal medya hesapları üzerinde yayılan videolarda, gelin arabasının önünde kaynana ile kayınpederin eğlenceli bir güreş mücadelesi sergilediği görülüyor. Bu sıra dışı anlar sırasında diğer aile üyeleri, ikilinin neşeli çekişmesini birbirinden ayırmak için çaba gösteriyor. İzleyenleri kahkahalara boğan bu video kısa sürede viral hale gelerek büyük bir izlenme sayısına ulaştı.