Canik Atatürk Spor Salonu’nda 26 Eylül’e tarihine kadar devam edecek şenlikte katılımcılar, 36 farklı atölyede deney ve gözlem etkinliklerine katılıyor. Gençler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz harp sistemleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan animasyon gösterimleri de sunuluyor. Deniz canlılarının konu edildiği atölyelerde ise katılımcılara eğlenerek öğrenme imkanı sağlanıyor.

Bilim gösterileriyle şenlik coşkusu

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından hazırlanan bilim gösterilerinin de sahnelendiği şenlikte, Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak tanıtılan CANİKMAN da katılımcılarla buluşuyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlikte, ekolojik okuryazarlık ve sıfır atık konularında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.