Olay, Cumhuriyet Mahallesi Altındağ Sokak’ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan K. (47) bahçedeki ağacı budamak amacıyla ağaca çıktı.

Budama yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Orhan K., yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ