Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeni yapılanmayla dijital alandaki suçlarla mücadelenin daha hızlı, etkili ve koordineli şekilde yürütüleceğini belirtti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE BÜROLARI KURULACAK

Gürlek, çocukları ve gençleri suç, şiddet ve istismara teşvik eden; vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini tehdit eden dijital içeriklere karşı adli mücadele kapasitesinin artırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Bürolarını kuruyoruz."

"MÜDAHALE SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK"

Bakan Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek, "Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.