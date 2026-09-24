Ucuz telefon pazarında sert geri çekilme

Dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının önümüzdeki yıllarda eski temposuna dönmesi beklenirken, en derin darbe ekonomik segmentte yaşanıyor. Paylaşılan son analizler, fiyat etiketi 200 doların altında kalan modellerin 2025 ile 2030 yılları arasında yüzde 40’a varan bir küçülmeyle karşı karşıya kalacağını ortaya koyuyor. Sektörün toplam hacmi 2030’a doğru eski seviyelerini yakalasa dahi, giriş segmentinin pazardaki payındaki bu erimenin kalıcı olacağı değerlendiriliyor.

Yılda 230 milyon cihazlık boşluk oluşacak

Araştırmanın en çarpıcı verisi ise ucuz telefon grubundan senelik 230 milyonu aşkın cihazın pazardan silinecek olması. Bu durum sadece uygun fiyatlı cihaz arzının azalmasıyla sınırlı kalmayıp; gelirini giriş segmentinden sağlayan üreticileri, tedarik zincirlerini ve kısıtlı bütçeye sahip tüketicileri içine alan yeni bir ekonomik denge doğuruyor. Toplam pazar boyutu korunsa da pastanın dilim dağılımı radikal biçimde değişiyor.

Yükselen maliyetler en çok giriş segmentini zorluyor

Ucuz cihaz pazarındaki daralmanın merkezinde tırmanan parça ve tedarik giderleri bulunuyor. Bilhassa bellek yongaları ve işlemci fiyatlarındaki artış, düşük maliyetli telefon üretimini kârsız hale getiriyor. Yalnızca parça giderleri değil, tüketicilerin beklediği asgari teknik standartların yukarı taşınması da üretici üzerindeki yükü artırıyor. Teknoloji devleri artık sırf pazar payı kapmak adına kâr marjı neredeyse sıfır olan modelleri vitrine çıkarma stratejisinden uzaklaşıyor; bu da giriş seviyesi alternatiflerin raflardan bir bir çekilmesine yol açıyor.

Tüketiciler ikinci ele ve yenilenmiş cihazlara yönelebilir

Giriş seviyesindeki bu daralma, ucuz telefon talebinin bir anda sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Ancak alım gücü kısıtlı olan kullanıcıların bir kısmı bütçesini zorlayarak daha üst fiyat dilimlerine geçiş yapmak, bir kısmı ise elindeki telefonu değiştirme periyodunu uzatmak zorunda kalabilir. Bu süreçte en güçlü alternatif olarak ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı öne çıkıyor. Sıfır cihaz fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bütçe odaklı tüketicilerin sertifikalı ikinci el ürünlere yönelmesi, bu ekosistemin büyümesini hızlandırabilir.

Yeni rekabet arenası: Orta segment

Giriş seviyesinin gerilemesiyle birlikte markaların asıl mücadele sahası orta segment modeller olacak. Yüksek depolama kapasitesi, 5G desteği, gelişmiş lens dizilimleri ve uzun soluklu yazılım güncellemesi vaat eden cihazlar, kitlesel talebin odak noktasına yerleşiyor. Üreticilerin AR-GE yatırımları ile lansman bütçelerini bu alana kaydırması, fiyat/performans dengesinde rekabeti daha da kızıştıracak.

Gelir artışını premium modeller sırtlayacak

Sevkiyat adetlerinde toparlanma yavaş ilerlese de sektörün ciro büyümesini amiral gemisi ve lüks segment taşıyacak. Öngörülere göre, premium sınıf akıllı telefon sevkiyatlarının 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 7 civarında büyümesi bekleniyor. Katlanabilir ekran teknolojileri, yapay zekâ entegre yongalar ve profesyonel kamera donanımları, üreticilerin üst basamaklarda fiyatları yukarı çekmesini kolaylaştırıyor.

Türkiye’de 250 dolarlık gözetim kıymeti eşiği

Küresel çaptaki bu dönüşüm, Türkiye pazarındaki düzenlemelerle de doğrudan örtüşüyor. Türkiye'de ticari ithalatta uygulanan gözetim kıymeti 10 Ağustos itibarıyla 200 dolardan 250 dolara yükseltilmişti. Bu karar tüm telefon modellerine otomatik olarak aynı oranda zam yansıtmasa da, bilhassa uygun fiyatlı ithal cihazlar üzerindeki vergi ve maliyet yükünü ciddi ölçüde artırıyor. Dünyada ucuz telefon üretimi zorlaşırken Türkiye'deki yeni gözetim eşiği, giriş seviyesindeki fiyat baskısını çok daha hissedilir kılıyor.

Giriş segmentinin daralması dijital uçurumu büyütebilir

Ekonomik modellerin azalması yalnızca sektörel bir gösterge değil; gelişmekte olan ve düşük gelirli toplumlarda mobil internete erişimin temel taşı sayılıyor. Eğer sıfır cihazlarda giriş bariyeri aşırı yükselirse, ilk kez akıllı telefona kavuşacak bireylerin dijital dünyaya adımı zorlaşabilir. Bu durum, mobil ekosistemin kapsayıcılığı ve fırsat eşitliği açısından yeni bir küresel risk tablosu oluşturuyor.