Gül Pide tarafından yapılan açıklamada, işletmeden alınan et numunesinin analizinde %0,1 oranında kanatlı eti tespit edildiği belirtildi.

“KIRMIZI ET YERİNE KANATLI ET KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

İşletme, analiz sonucunun ardından oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla müşterilerini bilgilendirmek istediklerini belirtti.

Gül Pide açıklamasında, kırmızı eti kendilerinin kesip hazırlamadığını, etleri anlaşmalı oldukları kasaptan kırmızı et olarak temin ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, “Ürünlerimizde kırmızı et yerine kanatlı eti kullanılması söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

“ÇAPRAZ BULAŞMA OLMUŞ OLABİLİR”

İşletme, analizde tespit edilen kanatlı etinin kaynağına ilişkin ise bunun hazırlık sırasında kullanılan bıçak veya ekipmanlardan kaynaklanan bir çapraz bulaşma olabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Gül Pide’nin açıklamasında, et hazırlığında kullanılan ekipmanların daha önce kanatlı et ile temas etmiş olması halinde, ekipman üzerinde kalabilecek küçük et kalıntılarının kırmızı etle temas ederek çapraz bulaşmaya neden olmuş olabileceği belirtildi.

“%0,1 GİBİ ÇOK DÜŞÜK BİR SEVİYE”

İşletme, analiz sonucundaki oranın %0,1 olduğunu vurgulayarak, bunun “Gül Pide ürünlerinde tavuk eti kullanılıyor” şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını savundu.

Açıklamada, yaşanan durumun tekrar etmemesi için etin temininden hazırlanmasına, kullanılan ekipmanların temizliğinden üretim süreçlerine kadar tüm aşamalarda gerekli hassasiyetin daha da artırılacağı ifade edildi.

“MÜŞTERİLERİMİZİN GÜVENİ BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Gül Pide, açıklamasının sonunda müşterilerinin güveninin kendileri için önemli olduğunu belirterek, konuyu gizlemek veya geçiştirmek yerine kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Bakanlığın 23 Eylül tarihli duyurusunda İnegöl’den Gül Pide ve Şengin Lahmacun’un yanı sıra Bursa’nın farklı ilçelerinden toplam 9 işletmeye ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildiği açıklanmıştı.