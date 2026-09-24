Emeklilik hakkının kazanılmasında ilk sigorta başlangıcı esas alınırken, maaş miktarının tespitinde çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazanç matrahı belirleyici rol oynuyor. Fazla mesai yapmak veya binlerce gün fazladan prim biriktirmek, tek başına yüksek bir emekli aylığı garantilemiyor.

Yüksek emekli maaşına ulaşabilmek için çalışma hayatında dikkat edilmesi gereken 5 temel başlık öne çıkıyor:

1. Belirleyici unsur: Prime esas brüt kazanç

Emekli maaşının temelini SGK'ya bildirilen brüt kazanç tutarı oluşturuyor. Prim gün sayısı daha az olmasına rağmen tavan veya tavana yakın tutarlardan prim ödeyen bir sigortalı, daha yüksek gün sayısına sahip olup asgari ücretten bildirilen bir çalışandan belirgin şekilde daha fazla emekli maaşı alabiliyor. Ayrıca emekli aylığı hesabında üç farklı döneme ilişkin (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları uygulandığından, primlerin hangi zaman diliminde ödendiği de aylığın büyüklüğünü şekillendiriyor.

2. Yan haklar ve ek ödemeler bordroda yer almalı

Çalışanın elde ettiği gerçek gelirin bordroya eksiksiz yansıtılması gerekiyor. Yalnızca yalın maaşın değil; ikramiye, prim, sosyal yardım gibi prime esas kazanca dahil olan her türlü yan ödemenin resmi kayıtlarda gösterilmesi, hesaplamaya dahil edilecek matrahı büyüterek emekli maaşına doğrudan katkı sağlıyor.

3. Birden fazla işyerinde sigortalı çalışmak

Aynı dönem içerisinde birden fazla işyerinde yasal olarak çalışan sigortalıların prime esas kazançları birleştiriliyor. Farklı şirketlerden bildirilen tutarların toplanması, SGK tavanını aşmamak kaydıyla toplam matrahı yukarı taşıyarak bağlanacak aylığı yükseltiyor.

4. Borçlanmada döneme ve kazanç düzeyine dikkat

Doğum veya askerlik gibi emeklilik borçlanmaları da bağlanacak maaş üzerinde etkili olabiliyor. Ancak borçlanmanın etkisi herkes için aynı sonucu doğurmuyor. Borçlanılan sürelerin hangi dönemi kapsadığı ve primlerin hangi tutar üzerinden ödendiği kritik faktör sayılıyor. Bu nedenle rastgele borçlanma yapmak yerine sürecin getirisinin önceden iyi analiz edilmesi gerekiyor.

5. Dilekçe tarihi maaş bağlama oranını değiştirebiliyor

Emeklilik başvurusunun verildiği yıl, bağlanacak aylık üzerinde hissedilir farklar yaratabiliyor. Dilekçe tarihini belirlerken o sene içinde emeklilere uygulanan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının kıyaslanması gerekiyor. Güncelleme katsayısı; ilgili takvim yılının tüketici enflasyonu (TÜFE) verisinin tamamı ile yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin yüzde 30’u toplanarak hesaplanıyor. Emeklilere verilen kümülatif zam güncelleme katsayısının üzerindeyse yıl bitmeden başvurmak, katsayının altında kalıyorsa yeni yılı beklemek sigortalı lehine sonuç veriyor.

2026’da başvuru yapmak 2027’ye göre neden daha avantajlı?

Mevcut ekonomik göstergeler ve maaş artışları ışığında, 2026 yılı içerisinde emeklilik dilekçesi vermenin 2027 senesini beklemeye kıyasla daha kazançlı olacağı görülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında maaş zammı aldı. Böylece 2026 yılı genelinde emekli maaşlarına yansıyan kümülatif artış yüzde 32,11 seviyesine ulaştı.

Başvurusunu 2027 yılına bırakanların aylık bağlama hesabında ise 2026 yılının yıllık enflasyon ve büyüme rakamları baz alınacak:

Orta Vadeli Program (OVP) Tahminine Göre: 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4, ekonomik büyüme ise yüzde 3,3 olarak öngörülüyor. Bu projeksiyona göre hesaplanan güncelleme katsayısı yüzde 29,39 artışla 1,2939 seviyesinde kalıyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi Tahminine Göre: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61, büyüme beklentisi yüzde 3 düzeyinde bulunuyor. Bu verilere göre güncelleme katsayısı 1,3051 olarak gerçekleşiyor.

İki yıl arasındaki maaş farkı ne kadar olacak?

Yapılan hesaplamalara göre 2026 senesinde dilekçe veren sigortalıların bağlanacak maaşları, işlemlerini 2027 yılına erteleyenlere kıyasla yüzde 1,6 ile yüzde 2,72 arasında daha avantajlı bir düzeyde şekilleniyor.

2026 yılının resmi enflasyon ve büyüme verilerinin kesinleşmesiyle birlikte iki takvim yılı arasındaki net maaş farkı tamamen ortaya çıkacak. Bu doğrultuda emeklilik hazırlığındaki vatandaşların dilekçe vermeden önce hem başvuru takvimini hem de kendi kazanç dökümlerini uzman desteğiyle birlikte hesaplaması öneriliyor.