Balıkesir’de öğretmenlik yapan, yazdığı kitap, dergi ve proje çalışmalarıyla tanınan Yazar Tuncay Okay’ın merakla beklenen yeni kitabı Cengaver Kargu, Boyut Hırsızı serisinin üçüncü halkası olarak raflardaki yerini aldı.

Yazar Tuncay Okay, Cengaver Kargu hakkında yaptığı açıklamada "İlk iki kitabın büyük beğeni toplaması bizi daha da motive etti. Amacımız, Türk tarihini ve milli-manevi değerlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak. Her kitapta farklı karakterler ve olaylarla bu zengin kültürü keşfetmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kitap Almanya ve Azerbaycan’da da satışa girdi

Yazar, serinin önceki kitaplarından aldığı geri bildirimlerin kendisini nasıl etkilediğini de vurguladı: "Okuyucularımızdan aldığım geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Boyut Hırsızı-1 ve 2’nin internet ortamlarında tükenmesi, Almanya ve Azerbaycan’da da satışa girip ilgi görmesi bizleri mutlu etti. Bu tür eserlerin, genç nesillerimizin kültürel kimliklerini keşfetmelerine yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni Kitapta bilişim ögeleri de kullanıldı

Bu kitapla birlikte bazı yenilikler de okuyucuları bekliyor. Cengaver Kargu’da, okuyucuların okurken arka planda müzik dinleyebilmeleri için bilişim ögeleri de kullanıldı. Kitaba bir müzik programının müzik kodları eklendi. Böylece, okuyucular hikaye boyunca müzikle bütünleşerek daha derin bir deneyim yaşayacaklar.

Boyut Hırsızı serisi bu milletin değerlerini işliyor

Okay, sözlerinin devamında "Türk tarihini, milli ve manevi değerlerimizi fantastik bir şekilde nasıl verebiliriz?" sorusuyla bu serinin hazırlandığını ve bu milletin çocuklarının gerçek değerlerini bulması ile yabancı bilim-kurgu kitaplarının açtığı tahribatı biraz olsun önlemek amacıyla kaleme alındığını belirtti.

Boyut Hırsızı-4 "Umay" İle sonlanacak

Tuncay Okay, serinin geleceği hakkında da bilgiler verdi. Serinin dördüncü kitabı olan Boyut Hırsızı-4 Umay ile serinin sonlanacağını duyurdu. Okay, "Bu kitapta, hikayenin tüm unsurlarını bir araya getirerek okuyuculara unutulmaz bir finale hazırlıyoruz" dedi.

Tüm okuyuculara ve Boyut Hırsızı sevdalılarına ithaf edilen Cengaver Kargu, aynı zamanda ‘Tahta Kılıç’ın sırrına erecekler için özel bir deneyim sunuyor. Kitap, Türk tarihi ve milli-manevi değerleri aşılamayı hedeflerken, internet üzerinden ve bazı yayınevlerinde satışa sunulacak. Tuncay Okay, bu yeni maceranın tadını çıkarırken, Türk tarihinin derinliklerine de yolculuk yapma şansını okuyucularına sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Balıkesir’de kitapevlerinde ve internet ortamında satışa sunulan seri beklenen ilgiyi görüyor. Okay, son olarak "Ne mutlu ki; Boyut Hırsızı serisinin geri dönüşlerine baktığımızda ‘Maksat hasıl olmuş’ diyebildik. Yorumlar o kadar olumluydu ki bu kitabın devamı konusunda bizleri cesaretlendirdi. Bu kitabın hazırlanmasında destek olan Dr. Ahmet Emin’e, Ceyhun Çetin’e, Betül Yıldırım’a, Tayfun Durdu Kurtulmuş’a, Sümeyye Dirlik Elik’e, Semiha Aral’a, Yaşar Cantürk’e ve Salih Özdemir’e, Balıkesir Üniversitesi’nin değerli hocalarına, Boyut Hırsızı serisine farklı kapak tasarımları hazırlayan ve sesli kitap haline getiren değerli öğretmen arkadaşlarıma ve kitaba ilgi gösteren tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.