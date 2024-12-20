Merinos AKKM'de gerçekleşen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve basın mensupları katılım sağladı.

Başkan Boybey’in açıklamalarından satır başları;

"BİZLERİ KAYYUMLA TEHDİT ETTİLER"

Başkan Bozbey, “Göreve başladığımız günden bu yana 9 ay geçti. Bu süre zarfında kentimizde yaşayan herkesin hayatına dokunmak ve mutluluğunu artırmak için var gücümüzle çalıştık. Bursa'mız kadim tarihi ile gözbebeği olan bir kenttir. Bu bilinçle yola çıktık. Katılımcılığı esas alan bir anlayışla kentimizi hep birlikte yönetmek için adımlar attık. Ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal hizmetlere birçok alanda projeler ürettik. Bu süreçte karşılaştığımız engellemeler olmadı değil. Din istismarı yapanlar bizleri kayyumla tehdit ettiler. Milletin iradesine saygı duymayan hiçbir davranış demokrasimizin kök salmasına engel olamayacaktır. Sizlerden aldığımız güçle bu zorlukları birlikte aşmaya devam ediyoruz. Herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını hayata geçirdik. Geleceğe dair Umutlarımız daha da arttı. 2025 yılına bakarken Umutlarımız daha güçlü. Önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladığımız projelerle daha güçlü olacağız. Bursa’mızı daha yeşil, daha huzurlu, daha yaşanabilir hale getirmek amacımız. “

DESTEK VE ÇİFTÇİ

“Toplumsal eşitlik ve destekle ilgili önemli hizmetlere imza attık. Hak temelli yaklaşımdan yana olduk. 5.000 vatandaşımıza ücretsiz ulaştırıyoruz. Kadın Kooperatiflerine destek oluyoruz. Okul öncesi çocuklarımıza kırtasiye desteği verdik. Öğrencilere ulaşım konusunda bir tek 5 liraya Bursa’da ulaşıyor. Yüzde 25’ine ulaşıyor. Bursaspor’umuza destek olmaya devam ediyoruz. Burfaş ile ucuz kahve ulaştırıyoruz. B-Kafe sayısını ilçelere talepler doğrultusunda artırıyoruz. Bursa Barosu’yla yaptığımız protokolle şiddete uğramış kadın ve çocuklara destek sağlıyoruz. Kadınlarımız aynı reçete ile Besaş’ta üretim sağlıyor. Çiftçilerimize destek sağladık. Son olarak Mustafakemalpaşa’da açtığımız tesis çiftçiye destek amaçlı yaptığımız tesis. Yakın zamanda sıvı gübre tesisi de açacağız. Pandemiyle şunu anladım. Gıdanın, suyun, toprağın, enerjinin farkına vardım. Yapmış olduğumuz her bir desteğin altında Bursalıların sağlıklı gıdaya erişmesi ve hesaplı bir şekilde almasına yöneliktir. Besaş’ın yaptığı ürünleri biliyorsunuz. Desteklerimizin yanımda marul, fesleğen,çeri domates, safranı da destekleyerek sonrasında satış için hazırlıklarımızı yaptığımızı belirtmek istiyorum. “

ULAŞIM

“Yaklaşık olarak her ay 350 milyon lira civarında toplu ulaşımda destek yapıyoruz. Her ay Burulaş’a aktarıyoruz. Çok önemli bir rakam. Hak temelli bir yaklaşımla bunu yapıyoruz. Artık gideceğiniz durak kadar ödeme yapıyorsunuz. Kadınların gece belirli bir saatten sonra istediği yerde inmesini sağlıyoruz. Alternatif güzergahlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Güney tarafta yolların açılması devam edecek. Kuzey tarafta da çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 ilçemizde de yol açma ve bağlantı yollarımızla ilgili 96 bin ton sıcak asfalt döküp, 287 bin km yol yaptık. 2025 yılı içerisinde karayolu, ve raylı sistemlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalı - Demirtaş aradı fizibilite çalışması devam ediyor. 24 adet raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Prosedürler başlamış durumda. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Caddesi’ni Nisan ayına kadar bitirmiş olacağız. Daha önce yapılmış olan ve benim eleştirdiğim Ankara İzmir yoluna paralel gelişen bir kentte özel okulları ve sanayiyi bir yere yığarsanız olmaz. Bundan sonra Batı tarafına özel okul talebi vermeyeceğimizi belirtiyoruz. Devamlı batıya yapılan sanayi bölgelerimizin neden olduğu sonucu görüyorsunuz. Trafiğin yoğun biçimde yaşandığına şahitlik ediyoruz. “

TURİZM

"Bursa turizmden en az payı alan kent. Geceleyen turist sayısı 1.4. 12 bin yıllık tarihi yerleri olmasına rağmen hepimizin oturup düşünmesi gereken bir konu. 4 kez toplantılar yaparak belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi 7 den itibaren tamamen körelmiş bir bölge haline geldi. Oranın 24 saat yaşaması lazım. Bu konuda kesinlikle hedefimiz Osmanlı’ nın başkenti Bursa’da sanki 3 4 dükkan var olarak algılanıyor. Bizim buraya gelen turisti İznik’e, Hanlar Bölgesi’ne, Yeşil’e Ören bölgelerimize götürmemiz lazım. Bunlar için çaba gösteriyoruz. Oylat Kaplıcaları’nı bile bilmeyen Bursalı var. Önce bizim tanımamız gerekiyor. Eğer bu değerleri anlatır, bilmesini sağlarsak tanıtım daha fazla sağlanır. Önümüzdeki yıl İznik için önemli yıl. Orada toplantılar olacak. Vatikan açıklamasına göre Papa’nın gelmesi söz konusu. Valimizle, Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla görüşüyoruz. İstanbul Büyükşehir Başkanımız da destek verecek. İznik ile Bursa’yı tanıtacağız. "

KENTSEL DÖNÜŞÜM

“ Bursa’da özellikle sıvılaşma potansiyelinin olduğu o alanda 14 civarında bölgeye ayrıldı. Büyük ölçekli planlama ile güvenli yapılara kavuşmasını sağlanmasını hedefliyoruz. Bu proje devam ediyor. Arkadaşlarımız hem Japonya’ya gidiyor. Paydaşlarımız da buraya geliyor.”

ALTYAPI

“BUSKİ vasıtasıyla altyapı hizmetlerimizi yeniliyoruz. İçme suyu olmayan ve yıllarca Malesef zehirli borulardan su içen ilçelerimize mahallerimize bu hizmeti hızlı bir biçimde yapmayı hedefliyoruz. Sadece 9 ayda 277 km içme suyu hattı döşedik. 85 km’de kanalizasyon hattı döşedik. Bunun yanında yağmur suyu yapmış bulunuyoruz. Dere ıslahları var. Bursa iklim değişiminin en fazla hissedildiği kentlerin başında geliyor. Ben Bursalılara şu konuda teşekkür ediyorum. Tasarrufa davet etmiştim. İnanın gerçekten Bursalılarla gurur duydum. Şu an 48 günlük suyumuz var. Keşke bunu DSİ yapsa. Ancak DSİ yapması durumda bu kadar borçlanmazdık. Önümüzdeki yılın sonunda dövizin 1 lira artması demek Buski’nin borcunun 350 milyon lira atması demek. Dövizle borçlanılan parası Bursalılar adına harcadığımız bir para ancak bunu beklerdik. Örneğin bir bölgede tartışmayı artırmamak için söylemeyeceğim ama altyapı çalışması yapıyoruz. Bir bölge asfaltsız kalıyor. Siyasilerin destekleri ile körüklediler ama haklılar. Yeni yapılan hatta kaçak var mı yok mu orada bir müddet bırakılıyor. Sonra asfaltlama çalışması yapılıyor. “

BURULAŞ

“Eski otobüslerimizi yenilerken ihtiyacımız olanları almaya devam ediyoruz. İlave etmeye çalıştığımız hatlarımız var. Körfez içi ulaşımla ilgili 2 tane hat alıyoruz. İki araçla körfez içi ulaşımda deniz otobüsü benzeri aracımızı anlaşmak üzereyiz. Vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıracağız. Terminale 17.3 milyon yolcu taşıdığımızı belirtmek istiyoruz. Kendimizde eksiği olan yat limanı çalışmamız devam ediyor. Bursa’da teknelerin daha güvenli alanlarda olmasını sağlıyoruz. Çarşıbaşı Hanlar Projesi’ni destekliyor ve teşekkür ediyorum. Bizim de desteğimiz ve arzumuzdu. Doğruya doğruyuz. Çarşının 24 saat çalışan bir konuma gelmesi lazım. O zaman Bursa’yı kaybetmemiş olacağız. “

HAVA KİRLİLİĞİ

“Parklarla ilgili daha büyük yerler yapmayı planlıyoruz. 10.000 m2 lik alanları zaten belediyeler yapıyor. Yapmazlarsa biz ona da el atıyoruz. Yeni kütüphaneler çalışmalarımız devam ediyor. Anne babaların da gidip kitap okuyabileceği alanlar olarak görmekteyiz. Havamız kirli, onu tekrar belirteyim. Dün Bursa’nın üzerinde bir kara bulut vardı. Bu kara bulut tamamen kirli havanın bulutuydu. İş dünyasına bir kez daha sesleniyorum. Bütün herkese eğer siz isterseniz havamız temiz olur, siz isterseniz derelerimiz temiz akar. Her ne kadar yetkimiz sınırlı olsa da ben burada İl Çevre Müdürlüğü’ne de seslenmek istiyorum. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Yerler belli, kimler olduğu belli, hangi fabrikadan geldiği belli. Arıtma tesisini, filtrelerini çalıştırmayanlar var. O tesisin kapanması lazım. Biz mühürlemeyi yaptık. İnsan sağlığına kastedenleri Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğiz.”

KAMULAŞTIRMA

Biz göreve geldiğimizde 2 alanda kamulaştırma yaptık. Evde sağlık Hizmetleri’ni kamulaştırdık. Araçlarımızı satın aldık. Busmek’te, Bursa Yuvam’daki çalışanlar tamamen belediyemize ait. Orada çalışan arkadaşlarımızın inanılmaz maaş farkı var. Biri diğerinden daha az alıyor. Böyle sağlıklı bir alan oluşması mümkün değildi. Biz de kamulaştırdık. Öte yandan madde bağımlılığı konusu bu kentin önemli bir sorunu. Bu konuda özellikle eğitim çalışmaları yoğun bir biçimde sürdürülüyor. Emniyet Müdürümüze ve Valimize bu konuda teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir çalışma var. Ailelerimizin son aşamada öğrendiğini biliyorum. Birebir konuşmalarımızda öğrendim. Ailelerimizin çocuklarıyla ilgilenmeleri, onlarla vakit geçirmeleri, nereye gidiyor takip edilmesi inanılmaz önemli. Bu sadece kentimizin değil Türkiye’nin sorunu.“

İHALE- TESİS

“ Bazı yerlerimizi elimizden aldılar. İlçelerimizde de aynı durumlar var. Belediye olarak ortaklaştırdığımız tesislerin de belediye dışında başka bir yere verilmesini ben anlamıyorum. Orhaniye Belediyesi toplandı, karar aldı. Buranın hizmet üretmesi için Büyükşehir’e onayladılar. 1 ay sonra bakanlığa tahsis yapıldı. Bursa Büyükşehir belediyesi orada Bursalıların parasını harcadı. Bursalılar da bilsin yapılan birçok işte, bunların hiçbirinin protokolü yok. Ben 20 sene yöneticilik yaptık. Tahsisi aldık, protokol yaptık, proje yaptık ve ihale ettik. İlgili bakanlıklar şu an vermiyor. Çekirge Teras’ı bilirsiniz. 100 milyon lira para harcanmış. Dedik ki burası gerçekten bir protokol yok, tahsis yok. Nasıl yapılmış biz de anlamıyoruz. 3 kere ihale yapılmış. Kimse tahsis var mı diye sormamış. Ben burada nasıl para harcarım dememiş. Yikop’a devredildi en son. Bu milletin parası, benim param değil. Tüyü bitmemiş yetimin parası. Ona göre harcamak lazım. Onun kuralını koymak lazım. Havuzlupark’ı biliyorsunuz. Bakanlık üstlenmiş, parasını biz karşılıyoruz. Kim işletecek? Bakanlığa ait il müdürlüğü. Büyükşehir bunları çok daha fevkalade, ekonomik yapar. İlgilere, savcılığa aktarıyoruz. “

HAVAALANI

“Yunuseli Havaalanı’nın Büyükşehir ‘e tahsis edilmesini huzurlarınızda talep ediyorum . Bu alanın afet durumda kullanılabilecek en iyi alan olduğunu, küçük uçakların oraya inip acil ürünleri oraya getirebileceğini hesapladılar. Evet Uçuş eğitim alanı olarak projemiz var. Orası asla imara açılmayacak bir yerdir.”

MALİ DURUM

“Sıkı bir mali politika uyguluyoruz. Neden harcamamız gerektiğini on kere düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönemden kalan 30 milyar borç vardı. Biz bu borcu 1 milyara kadar düşürdük. Buna rağmen Buski'nin borcu 4 milyara yükseldi. Bunun sebebi, Buski’nin devam eden birçok projesi dövizli kredili. Hem işler geliyor, bizim borç hanemize döviz olarak işleniyor. Doların ve Euro’nun artmasıyla 1 lira artınca 350 milyon borcu yükseliyor.”

İNEGÖL’DEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI

“İnegöl’de bir ana hat geçiriyoruz. Bir de evsel bağlantı çalışması yapıyoruz. İki çalışmamız var. Geldiğimiz günden beri bütün ilçelerinde olduğu gibi altyapı çalışmaları yapıyoruz. Haklı olabilirler ancak asbestli borularla su içtiğini söylemekten kaçınmıyorum. İnegöllüler hiç merak etmesin. Bazı yollar çok kötü. Gerekirse bütünüyle düzelecek. Biz İnegöllülerin bir an önce sağlıklı suyu içmelerini sağlamak için bu mücadeleyi sağlıyoruz.