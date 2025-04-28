

Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye olarak zor bir dönemden geçtiklerini, fakat buna rağmen hizmet üretmekten geri durmadıklarını belirtti. Bozbey, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlediği basın toplantısında, Bursa’da yürütülen projeleri ve belediyenin gelecekteki hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Bozbey, belediyenin mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “20 yılda biriktirilen borçları tahsilata giriştiler. Sadece 2024 yılının son 4 ayında, bizim dönemimize ait olmayan borçlar nedeniyle bakanlık tarafından bütçemizden yaklaşık 1.2 milyar TL kesinti yapıldı. Yapılandırmalarla bu eski borçların ödemeleri devam ediyor. Ancak altını özellikle çizmek isterim ki, kendi dönemimizde SGK ve vergi borcumuz yoktur” dedi.

EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL KRİZ

Bozbey, Türkiye genelinde yaşanan krizleri üç ana başlıkta topladı; ekonomik kriz, sosyal kriz ve siyasal kriz. Ekonomik kriz nedeniyle maliyetlerin arttığını, kaynakların ise azaldığını vurgulayan Bozbey, toplumun her geçen gün yoksullaştığını belirtti. “Sosyal krizi hafifletmek için kaynaklarımızın büyük bir kısmını seferber ediyoruz. Bu süreçte bu seferberliğe devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Siyasal kriz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bozbey, belediyelere yönelik iftiralarla yapılan operasyonlardan bahsederek, "Ülkemiz, siyasi krizin içine sürükleniyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yolunu tıkamak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

“YİNE DE HİZMET ÜRETİYORUZ”

Başkan Bozbey, tüm bu olumsuz koşullara rağmen, Bursa'da hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. “Kesintilere rağmen, merkezi iktidarın desteklerinden mahrum bırakılmamıza rağmen, hiçbir hizmet aksamadı! Aksine, kredi notumuzu yükselttik ve belediyemiz bugün tıkır tıkır çalışıyor” diye konuştu.

Bozbey, belediye olarak geçmiş dönemin savurgan yaklaşımından farklı bir mali disiplin anlayışı benimsediklerini ve bu sayede finansal başarı sağladıklarını ifade etti.

KATILIMCI YEREL YÖNETİM VE ORTAK AKIL

Bursa'da katılımcı yerel yönetim anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Bozbey, her 15 günde bir Bursalılara buluşmalar düzenlediklerini söyledi. “Vatandaşla konuşan, herkesi dinleyen, birlikte karar alan, birlikte yöneten bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.

Bozbey, ayrıca "Başkan Bozbey Burada" adı verilen mobil ofislerle, ilçelerdeki vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaparak sorunlara yerinde çözüm üretmeye devam ettiklerini aktardı.

Çocuklardan gencine, emeklilerden engelli bireylere kadar herkes için adımlar attıklarını vurgulayan Bozbey, "Çevre, turizm, kültür ve sanattan katılımcı yönetime kadar birçok alanda somut çalışmalar yürüttük" dedi.

“Bursa’mız, bizimle birlikte adeta nefes aldı ve bunu birlikte başardık” diye konuştu.

Bozbey, bu çalışmalarla şehrin dönüşüm sürecine girdiğini ve Bursa’nın gerçek bir değişim yaşadığını belirterek, önümüzdeki dönemde daha büyük projelere imza atacaklarını müjdeledi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ