Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, BUSKİ’de (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) daha önce belgelerde yer almayan 1,3 milyar TL’lik faiz borcunun tespit edildiğini açıkladı.

Döviz kurundaki artışın BUSKİ'nin borç yükünü ağırlaştırdığını belirten Bozbey " Döviz arttıkça Buski’nin borcu artıyor. Esas buradaki sürpriz yeni bankada 1,3 milyar civarında borcumuz olduğunu tespit ettik. Bu faiz borcu, görülmemiş, gösterilmemiş. Bankada görülüyor, kağıtta yok. Ödeme zamanı gelince karşımıza çıktı. Ben diyordum ya ortalama 1 milyar civarında dediğimde herkes karşı çıkmıştı. Buna sığınmıyoruz ama gerçeği görmemiz lazım. Büyükşehir borçlarını düşürüyoruz. Ancak Buski ile ilgili artan bir düzeyimiz var. Büyükşehir’de %15 düşüş var, Buski’de %55 artış var. Şirketlerde %19 azalma var. Buski’de farklı bir projeyi hayata geçirmemiz lazım ki bu konuda meclisimizden destek istedik. Ancak meclis bu konuda farklı gözle bakıyor. Biz Buski’nin yıllar önce destek verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bursa bunun altından kalkar. Bursa’da işsizlik son 4 5 aydır inanılmaz derecede artmış durumda. Teksil Mısır’a kayıyor. Bunlar paylaşılmıyor. Bunları firmalardan duyuyoruz. Bizler önümüzdeki sürece tüm bu konuları dikkate alarak bakmak zorundayız. Ona göre hizmetlerimizi yönlendirmek zorundayız. Dolar cinsinden Büyükşehir’de %29 düşüş var. Buski’nin %36 artış var. Şirketlerin %32 düşüşü var. Bizim dönemimizde borç yok. Ne vergi var ne sigorta, yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.