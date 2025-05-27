İLK ADIM: VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

Serinin ilk çalıştayı "Verimli ve Yenilikçi Üretim" başlığıyla düzenlendi. Bu toplantıda, Çilek'in üretim süreçlerinde modernizasyon, otomasyon ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle verimliliği artırma ve kaliteyi mükemmelleştirme hedefi öne çıktı.

Ayrıca yalın üretim uygulamalarıyla israfları azaltmak, tam zamanında ve uygun maliyetli satın alma stratejileri geliştirmek, çevre dostu üretim süreçlerini entegre etmek ve dijitalleşme projeleri ile sektörel fark yaratmak da toplantının odaklandığı başlıklar arasında yer aldı.



İNSAN KAYNAĞINDAN TEKNOLOJİYE: YETENEKLİ EKİP, AKILLI ÇİLEK

İkinci çalıştay, "Yetenekli Ekip, Akıllı Çilek" temasıyla Çilek'in organizasyonel yapısına ve teknolojik dönüşümüne odaklandı. Katılımcılar, insan kaynağının geliştirilmesi, modern mağazacılık anlayışı, lojistikte esneklik ve verimlilik gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunarak kurumun rekabet gücünü artıracak öneriler geliştirdiler.

Bu çalıştay ayrıca, müşteri odaklı stratejilerle büyüme, yapay zekâ teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonu ve iç-dış iletişim projeleriyle marka algısının güçlendirilmesi gibi başlıklarla Çilek'in kurumsal dönüşüm vizyonuna katkı sundu.

BÜYÜME STRATEJİSİNİN TEMELİ: KÂRLI VE KALICI SATIŞ NOKTALARI

Üçüncü çalıştay olan "Kârlı ve Kalıcı Satış Noktaları", markanın büyüme hedeflerini güçlü ve sürdürülebilir bir zemine oturtmayı amaçladı. Satış noktalarının etkinliğini artırma, dijital ve geleneksel medya araçlarını entegre kullanma, uluslararası pazarlarda e-ihracat olanaklarını genişletme gibi stratejik konular gündeme taşındı.

Ayrıca müşteri bağlılığını güçlendirecek yeni fikirler, yurt içi ve yurt dışı açılımları destekleyecek mağaza stratejileri ve marka değerini yükseltecek girişimler bu çalıştayda şekillendirildi.

ORTAK VİZYONLA GELECEĞE

Her üç çalıştayın da moderatörlüğünü, liderlik gelişimi ve kurum kültürü alanlarında deneyimli bir isim olan İdil Türkmenoğlu üstlendi. Etkinlikler, katılımcıların ilham verici bir ortamda düşünce üretebilmesini sağlamak adına doğayla iç içe bir atmosferde, Bursa Kestel'de bulunan Tabiat Binicilik Merkezi'nde düzenlendi.

Çilek, bu çalıştaylar aracılığıyla sadece fikir üretmekle kalmayıp, elde edilen çıktıları uygulanabilir projelere ve aksiyon planlarına dönüştürüyor. Her bir çalıştay sonrasında oluşturulan raporlar, ilgili departmanlar tarafından değerlendirilerek şirket genelinde aksiyona dönüştürülüyor.

KURUMSAL DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR SAYFA

Bu stratejik yolculuk, Çilek'in sadece bugününü değil, geleceğini de bugünden inşa etme kararlılığını gösteriyor. İnovasyonu ve insan odaklılığı merkezine alan bu yaklaşım sayesinde, marka hem yerel hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ilerliyor.

Çilek, önümüzdeki dönemde de stratejik öncelikler doğrultusunda yeni çalıştaylar düzenleyerek gelişim sürecini daha da derinleştirmeyi hedefliyor.