Bozbey ve ekibini, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ "Çok Kıymetli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Saygıdeğer Heyeti hepinizi şahsım İnegöl Ticaret Sanayi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Mustafa Bozbey başkanımız misafirimiz. Bir dizi programlar için İnegöl’de. Büyükşehir’in seçim döneminden sonra 9 ayı geçti. 9 aylık süreç içerisinde birçok konuda sağ olsun irtibat halindeyiz. İnegöl’ümüz Bursa’mızın önemli ilçelerinden. Ticaretiyle, sanayisiyle, ihracatıyla, istihdama sağlamış olduğu katkıyla Bursa ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ilçemiz. Özellikle mobilya sektörü başta olmak üzere özellikle tekstil, metal, tarım aslında Türkiye ekonomisine katkı sağlamış durumda. Özellikle 80’li yıllardan sonra büyük atılımlar gerçekleşti. Türkiye’nin 22. Büyük ekonomisi ve 17. Büyük ihracatçısı. Şehrimiz özellikle son zamanlarda yapmış olduğu atılımlarla birlikte OSB ile gelişim sağlamakta. Bu gelişimde yerli sanayicimizle, İnegöl’de üretim yapan sanayicimizle ve kısmen dışarıdan gelen yatırımcıyla sağlamakta. Bu noktada ayrıca başta İstanbul ve yakın şehirler olmak üzere doğu ve güneydoğudan birçok sanayicimiz tüm sektörler dahil olmak üzere İnegöl’de yatırım gerçekleştirmek ve bu konuda bizden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Çünkü şehrimiz ekonomik anlamda çok umut vadediyor. Bunun da bilincindeyiz. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli çalışmaları hem Bursa hem de İnegöl için yapmayı gayret gösteriyoruz. Ayrıca İnegöl İTSO 1890 yılında Türkiye’nin ilk 5 sanayi odasından birisi. Bu anlamda baktığımızda köklü ve tecrübeli bir geleneğe sahibiz. Bu bağlamda her anlamda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kıymetli Başkanımız bugün misafirimiz kendisine bugün değerlendirmelerde bulunacağız. Ben kendisine gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Bozbey ise İnegöllü iş insanlarından talepte bulunarak "Öncelikle sizin nezdinizde sizin ve camianızın, İnegöllülerin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, huzur barış olmasını ve ticaret erbabının da yüzünün güleceği bir yıl olmasını diliyorum. Tabi ki zor koşullar altında mücadele ediyorsunuz. İnegöl 17 ilçemizin ticaret açısından baktığımızda önemli ilçelerinden bir tanesi. Artan nüfus ve ihracat kapasitesiyle ticaret alanında göstermiş olduğu performans Bursa’ya değer katan ilçelerimizden bir tanesi. Sizin nezdinizde tüm sanayicimize, ticaret erbabımıza teşekkür ediyoruz. Bunla birlikte İnegöl’ün sorunlarını sizlerden aldığımız bilgiler, bizlerin gelecek planlamasıyla ilgili öncelikle 1/100 binlik planda önemli bir mihenk taşını oluşturuyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu çalışmaları hızlandırarak bu yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlayıp Bursa’nın kent anayasasını 17 ilçenin de sanayi nereye yapılacak, kobiler ne olacak ya da diğer alanlarda kentsel dönüşüm nasıl olacak, bazı sanayi bölgelerinde dönüşüme ihtiyacı var. Bunların sonucunda kent anayasası oluşacak. 17 ilçemizi kapsayacak Bursa’nın 2050 projeksiyonunu içine alan bir anlayışla hazırlanıyor. Burada biz her kesimin, kendini temsil etmesini, bu plana yansımasını, tarımın da korunarak çünkü dünyada bu da tartışılmaya başladı. Pandemi de gıdaya ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bunların tümünü değerlendirerek hepsinin anayasaya kavuşmasını sağlayacağız hep beraber. Siz de söylediniz. Büyüklük açısından baktığımızda ihracat kapasitesi olarak baktığımızda hemen hemen 8. sırada. Ticaret hacmi olarak baktığımızda 22. Sırada. Bir ilçe olmasına rağmen önemli bir yerde. İşsizlik oranları çok düşük burada. Kentsel sorunların yaşandığını hepimiz farkındayız. Yine özellikle hava kirleticilerin tespiti ve gerektiğinde İTSO olarak müdahil olacak. Çalışmalarda hem bizlere hem de bakanlığımıza destek olması bu konuda anlam kazanıyor. Bu şekilde İnegöllülerin sağlığını etkileyecek hava kirliliğini en aza indirecek çalışmaların olması lazım. Diğer taraftan arıtma tesisi ile sorunumuz var. Şu an beraber kullanıyoruz. Gerekli talimat verildi. Kamulaştırma çalışmalarını yürütecekler. Arıtma tesisi yaparak evsel arıtmayı gerçekleştirip kapasitesini de yetecek o zaman. Zaman zaman yoğun yağışlardan dolayı arıtılmadan verildiğini biliyoruz. Diğer tarafta bazı sanayi bölgelerimizde düzenleme çalışmalarımız var. Arkadaşlarımızı ilgili sanayi bölgesi ile istişare halindeler. Bundan sonra daha düzenli ve en azından kendini koruyabilen sanayi bölgelerinin olmasını sağlamak gerekir. Elbette küçük bir talebimiz var. O da şu. Mutlaka içinizde ithalat yapan birçok sanayicimiz var. İthalat yaptığı yerlere bakmaksızın ithalat yaptığında o Bursa kodunu girerse hiç olmazsa oradaki pay ilimize gelir. Bizim sanayicimizden talebimiz, isteğimiz bu. Maddi istek de değil. İşlem yapılırken örneğin Mersin limanından ürün çekiyor. Ya da İstanbul’dan. Sadece orada kodu Bursa girecek. İthalatın yüzde yirmisini vergi olarak devlet alıyor, yüzde 6,5 oranını gönderiyor. Ama şimdi orada genelde sanayicimiz, oradaki muhasebeye bırakıyor. Pratik olarak oradaki il yazılıyor. Bursa yazarsanız bize gelecek. Kocaeli, Mersin yazıldığında oraya gidiyor. Mal burada geliyor. O konuda hassasiyet bekliyoruz. İthalattan gelen payımız yok denecek kadar az. " ifadelerini kullandı.

Başkan Uğurdağ, sanayiciler olarak tarım alanlarında sanayileşmeyi kabul etmediklerini, o nedenle sınırlarını çektikleri haritayı oluşturduklarını sözlerine ekledi.