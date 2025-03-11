Mer-Pa pazaryerinde düzenlenen iftar programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daire müdürleri, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP İnegöl İlçr Başkanı Zemci Şahin kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Mustafa Bozbey, "Gerçekten bizler sizlerin desteği ile bir yıl önce sorumluluk aldık . Arkadaşlarım da var meclisi arkadaşlarım da burada. Farklı oluşturmak inegöllerin de yüzünü gülümsetmek inegöllülerin de çocuklarının yüzünü gülümsetmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

RAMAZAN AYI MANEVİYAT AYIDIR

11 ayın sultanı ramazan ayı dayanışmadır, paylaşmaktır, komşunun elinden güçsüzün elinden ihtiyacı olanın elinden tutmak demektir. İşte Bursa büyükşehir belediyesi olarak bunların tamamını yapıyoruz. Her akşam il ilçemizde ve sabit noktalarda 17 ilçemizde dolaşıyoruz bu akşamki gibi. Dün akşam Kestel dedik bu akşam buradayız . Sizlerin arasına nasip oldu iftarımızı açmış olduk.

Onun için Allah tekrar tuttuğumuz oruçları kabul etsin.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ZAHMETLİ OLDU

Sevgili inegöllüler altyapı çalışmaları çok zahmetli oldu sizlere bu konuda çok zahmet verdik ama bu zahmet sizin için olan bir zahmet çünkü yıllarca az pesti borularından su içtiniz siz de içtiniz çocuklarınız da işti.

Tüm bunları bir an önce değiştirmek sizlerin musluklarına temiz suyu ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Yine devam eden işlerimizden biri kanalizasyon bunların hepsinin amacı sizlerin sağlığını korumak için İnegöl'de göğsünüzü geri geri geleceğe güvenle yaşayabileceğiniz bir kent olması için çaba gösteriyoruz.

ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAĞIZ

Kıymetli muhtarlarımız şikayetlerinizi alıyoruz.

Haklısınız gece saat 12' ye kadar asfalt çalışmalarının devam ettiriyoruz ama bunları tamamlayacağız.

Şimdi yaz geliyor köylerimizin bu asfaltla ilgili bazı talepleri var onları da zaman zaman karşılayacağız. Ben muhtarlarımızın şikayetlerini ne kadar haklı olduğunu bilenlerden biriyim onun için merak etmeyin.

Biz hep beraber çalışıyoruz hep beraber bu taşın altına elimizi koyduk kaldırıyoruz.

O yüzden muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Meclis arkadaşlarım da çok teşekkür ediyorum canla başla çalışıyorlar. Halkımızla ortak hareket ederek birçok çalışmaya inegöllülere kavuşturmaya çalışacağız. Bunlar yatıyor mu Tabii ki yetmiyor bir taraftan sosyal tesisler onlarla ilgili yakın zaman içerisinde hazırlıklarımızı tamamladığımızda faaliyete geçirecek duruma geleceğiz.

SOLUDUĞUMUZ HAVANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Sevgiline gönder gerçekten çok uzun sabah bizim için çok önemli çocuklarımız, gençlerimiz bizler için o kadar önemli ki en kirli hava 17 ilçenin içerisinde en fazla en kirli olan havası kötü olan ilçemiz maalesef İnegöl.

Biliyorsun zaman zaman basım toplantılarında bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bizim önceden insandır insan sağlığına kim zarar veriyorsa onun karşısındayız.

İnsan sağlığını hiçe sayanlara biz de hiçe sayarız.

Her yerde söylüyoruz İnşallah bu hava kirliliği konusunda da önemli adımlar atacağız. Biz bu konuda da başarı sağlayacağız. Diğer taraftan Tabii ki talepler var onları da gerçekleştireceğiz ve bitireceğiz.

İNEGÖL SUSUZ KALMAYACAK

Sevgiline güller sevgili dostlar bunun yanında anaisale attığında gerçekleştiriyoruz inegöllüler hiçbir zaman susuzluk çekmesin.

Bu ishale yapacağımız hizmetler yapacağımız işler elbette ki burada sizlerin önerileri sizlerin talepleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Sayın ilçe yönetimimiz ve il başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.