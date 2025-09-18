Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Garip "İnegöl’ümüz de bildiğiniz gibi altyapı çalışmaları devam ediyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim tüm muhtarlarımız adına. Tabii ki de bazı aksaklıklar oluyor. Muhtarlarımıza söz hakkı verilecek. Bizler İnegöl Muhtarlarla Dayanışma Derneği olarak birlik çatısı altında her zaman muhtarlarımızla birlikte olarak sıkıntılarımızı gerek sosyal ortam da, gerek dilekçelerimizle bildirdik. Bu konuların yapılması için gerekli çalışmaları yaptık. Bugünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucu sizlerde görüşeceksiniz. Yapılan çalışmalar ve eksikliklerimiz dile getireceğiz burada.

Başkanım selamlama konuşması için mikrofonu vereden önce sıkıntımızı söyleyeyim sonrasında mikrofonu başkanımıza bırakalım. İnegöl’ümüz her gün büyüyen, her gün gelişen bir şehir. Sözlerimin başında bahsettiğim gibi İnegöl’de altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu alt yapı çalışmalarında sıkıntılar yaşanıyor. Gerek onarım aşamasın da, gerek asfalt dökülüp tekrar kazılması konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konularda daha dikkatli olunması ve İnegöl BUSKİ’de bizim gördüğümüz kadarıyla çok fazla ekipman eksiği var. Bu konuda BUSKİ ve Yol İşleri Şantiyesine ekipman desteğinde bulunulmasını istiyoruz. Muhtarlarımızın da talepleri gecikiyor. Aynı zamanda da yapılmayan işler oluyor. Bu sebeple sizden öncelikli taleplerimiz bunlar. Ayrıca İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneğimize bir yer istemiştik daha öncesinde. Bununla ilgili bir çalışma yapılmak istendi ama sıkıntılar oldu. Biz tekrardan talebimizi dile getiriyoruz. İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneğine 116 muhtarımızın çatısına bir muhtarlar derneği yapılmasını ve buraya bir sekreter gelmesini talep ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey," Muhtarlığın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için de gittiğimiz yerde mutlaka o ilçede muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Demokrasi anlamında çok önemli yer tutan en küçük birim olan mahallelerimizin, köylerimizin mülki amiri olan siz muhtarlarımızla yol yürümek, hizmetleri yerine getirmek, mahallelerimizde vatandaşlarımızın talep ettiği durumların büyük çoğunluğunu yerine getirerek hizmet etmek güzel bir miras bırakmak hepimizin sorumluluğu. Beraber yol arkadaşlığı, hizmet arkadaşlığı yapıyoruz. Farklı düşünebiliriz hiç önemli değil ama ben hepimizin iyi niyetli olduğunu ve köyümüze hizmeti kazandırma konusunda ne kadar hassas olduğumuzu iyi biliyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl geçti. Kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir mahalleye siz şöylesiniz diyecek bir anlayışta olamayız. Ben insan olarak aykırı buluyorum. Çalışma arkadaşlarımın da aynı hassasiyette olması gerektiğini hatırlatıyorum. Aynı yönde giden, 5 sene sonunda mahallemizin insanlarına kalplerimizi sunacağız. İyi yapmışsak ona göre karnemize not düşecekler. Bunun için bu yolculukta baktığımızda 1148 talep gelmiş. Bu 1148 talebin 521’i olumlu, 175 tanesi olumsuz sonuçlanmış. Bu raporları daha ileri aşamada dijital ortamda anlık takip etmeye sahip olacağız. Sorunları biliyoruz. En azından kağıda dökmüş olanlar var. Sizlerle birlikte devam ettireceğiz. 10000 nüfusun üzerinde olan muhtarlarımıza personel desteği uygulaması gerçekleştirdik. Çiftçimizin desteklendirmesi artarak devam edecek. Bizler özellikle altyapı konusunda hassasiyetimizi ortaya koyduk. İnegöl’de %50- %51 üzerinde suda kayıp kaçak oranı vardı. Bizi en fazla etkileyen durum ise İnegöl’ün içme suyu asbestli borulardan geçiyor. Bu asbestli boruların değişmesi gerekti, o yüzden yoğun bir şekilde oraya eğildik. Evet biraz zahmet çektik. O zahmetin de sonlarına doğru gidiyoruz. Birçok alanda zaman zaman sizlerin de şikayetini aldık. Haklılar. Ama zahmet olmadan da rahmet olmaz. Yer yer çökmelerin olduğu şikayetine mütahhitlere ceza veriyoruz. Lütfen siz de bizlere iletin. Ancak İnegöl halkını zehirli, kansorejen borulardan kurtarmak birinci önceliğimizdir. Tabi ki gönül isterdi ki bugüne kadar yapılmış olsun. Ancak ne pahasına olursa olsun şikayet geleceğini bile bile sorumluluk üstlendik. Bu sorumluluk insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bunu gerçekleştirdik. İnegöl şu anda içtiğiniz su emin olun çok daha nitelikli ve kanserojen etkisi olmayan borulardan geliyor. İnegöl’deki bir çocuğun bir insanın o içtiği borudan kansorejen etkisi olan kansere yakalanması bizim en büyük vicdanımızı yaralayan durumdur. Bazı yerler daha fazla kazıldı. Evsel bağlantılarla ilgili de yoğun bir çaba harcadık. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl hazırlıklarımız var. Makine parkını artırma konusunda kararlarımızı aldık. Bu konuda kazıcı, yükleyici diğer konularda. Tamiratları çok daha pahalıya neden oluyor. Bu hassasiyetimizi de gösterdiğimizi bilin" ifadelerini kullandı.