“ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇTİK”

Heykel Meydanında İnegöllü vatandaşlarla buluşan Bozbey, burada vatandaşlara seslendi. Bozbey, “Ben 2024’ten itibaren Büyükorhan’da başlattığımız bu çalışmayla şimdiye dek tüm ilçelerimizi toplamda 29 kez onları ziyaret ettik. İnegöl’e 2. kez geliyoruz. Kadınlarla, gençlerle, büyüklerimizle, öğrencilerimizle, emeklimizle, çiftçimizle, esnafımızla bir araya geldik. Onların dertlerini, sorunlarını dinledik. Onların sorunlarına çözüm üretmeye ve onlara değer vermeye devam ettik. Kaymakamlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarımızla bir araya geldik. Kentin sorunlarını çözme noktasında birbirimizle görüş alışverişinde bulunduk ve taleplerini alarak o sorunları ortadan kaldırdık. Ancak en önemlisi kimseyi ötekileştirmeden, son hemşerimizi dinlemeden de o alandan ayrılmadık. Bize iletilen her talebi not olarak aldık, çözüm için harekete geçtik. Aynı ilçeye ikinci kez gittiğimize de o taleplerin ne kadarını yerine getir ne kadarını yerine getirmedik diye de değerlendirme yaptık. İşte böyle Bursalılarla belediyemiz arasında güçlü bir güven köprüsünü oluşturmuş olduk. Çünkü gördük ki halkımızın beklentisi çok net. Bu beklenti şeffaflık, katılımcılık ve insana dokunan hizmetleri yapmaktır. İşte biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da öncü ve bu yaptıklarımızla da örnek olan bir kurum haline geliyoruz. Değerli hemşerilerim bizler bu kenti hep birlikte yönetiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu otobüsü merak ediyorsunuzdur belki ama sade bir araç değil bu otobüs adeta mobil büyükşehir belediye binasıdır. Yani belediyemizi doğrudan sizlerin ayağına getirdiğimiz hizmet noktasıdır. Başkan Bozbey burada çalışmasıyla siz değerli hemşerilerimizin taleplerini ve sorunlarını yüz yüze dinleyerek bu otobüsün içerisinde onlarla bir araya gelerek çözüm üretiyoruz. Yine arkadaşlarımızla bu alanda masalar kurarak ilgili daire başkanlarımız, ilgili personelimiz burada gelen siz değerli hemşerilerimizle bir araya gelip sorunlarını da takip eden çözüm noktasına kadar getiren bir anlayışı ortaya koyuyoruz” dedi.



“TÜRKİYE’DE UYGULAYAN İLK BELEDİYEYİZ”

Bozbey, “Onun için bizler altyapıdan ulaşıma tüm konularda doğrudan geri bildirimi de bu sayede almış oluyoruz. Yanımızda bulunan daire başkanlarımız, müdürlerimiz, teknik ekiplerimiz yanlardaki bu masalarda siz hemşerilerimizin hem sorunların dinlemek ve aynı zamanda çözüm önerilerini de takip eder duruma gelmişlerdir. Onun için sadece biz değil aslında tüm belediyemiz burada anlamını taşıyan bir araçtır. Ayrıca bu buluşmalarda sağlık otobüsümüzde burada. En temel sağlık hizmetini önemsiyoruz ve ücretsiz olarak bu alanda yapıyoruz. Gerektiğinde sağlık ekiplerine de yönlendirmede bulunuyoruz. İş ve İstihdam Ofisimizde aynı zamanda iş arayan vatandaşlarımızın başvurularını alıyor. Meslek Edindirme Kurslarımız ve istihdam desteğimizde sizlere rehberlik ediyoruz. Tüm bu hizmetlerin ardından sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu çalışmalar bizim katılımcı ve halkın içinde yönetim anlayışımızın somut örneğidir. Her 15 günde bir farklı ilçeye giderek bu mobil hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Belediyeyi belediye binasına gelenlerle sınırlamıyoruz. Sokağındaki vatandaşa ulaşan bir yapı haline getiriyoruz. Çünkü biz halkın içinde halkla birlikte yönetmeye kararlıyız ve bunu örnek olarak Türkiye’ye uygulayan ilk belediyeyiz ve bunu başka uygulayan bir belediye yok. Değerli hemşerilerim. Sizler benim Bursa’ya olan sevgimi, verdiğim desteği biliyorsunuz. Benim için 3.3 milyon Bursalı değerlidir, kıymetlidir. Sadece bir kent yöneticisi olarak değil bazen bir ağabey olarak, bazen bir kardeş ve arkadaş olarak her zaman yanınızda oldum ve olmaya devam edeceğim. Çünkü biz bu kenti Bursalılar ile birlikte yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. Siz olmadan gerçekten hiçbir şey olmaz. Sizin sesiniz olmadan da geleceği hep birlikte kurmamız mümkün olmaz. Bu kentte yaşayan herkesin sözü, fikri hayali çok kıymetlidir çok değerlidir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla birlikte karar alıyoruz.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programları kapsamında İnegöllülerle buluştu.

