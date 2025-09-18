“Bağımsızlığın İzinde, Teknolojinin Zirvesinde” sloganıyla bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen Teknofest 2025, 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi olan Teknofest’e gençlerin katılımını kolaylaştırmak adına İnegöl Belediyesi ücretsiz tur düzenlemişti. Çarşamba günü İnegöllü gençleri Teknofest ile buluşturan organizasyonun 3 gün daha devam edeceği duyuruldu.

HER GÜN 50 KİŞİ GÖTÜRÜLECEK

Bu yıl 13. kez düzenlenen Teknofest’te 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi dopdolu birçok etkinlik yer alırken, İnegöl Belediyesi 19, 20, 21 Eylül tarihlerinde de Teknofest’e ücretsiz gezi düzenleneceğini açıkladı. 50 kişi kontenjan sınırı bulunan etkinliğe 16-25 yaş arası gençler katılabilecek. 18 yaşından küçük katılımcıların veli muvafakatnamesini yanlarında getirmeleri zorunluluğu bulunurken, araçlar kayıt yapılan gün saat sabah 07.30’da Gastro İnegöl Restoran önünden hareket edecek. Dönüş saati ise 19.30 olacak.

NASIL KAYIT YAPTIRILACAK?

Kayıtlar İnegöl Belediyesi web sayfasında yer alan e-belediye bölümünde etkinlik ve faaliyet kayıt alanından online olarak yapılacak.