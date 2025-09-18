Bursa’ya özgü lezzetlerin tadına bakarak hayran kalan heyet, Başkan Mustafa Bozbey tarafından 26-27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Bursa Gastronomi Festivali’ne davet edildi.

Yeni iş birlikleri konuşuldu

Bursa’da vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm üretmek amacıyla düzenlenen ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında İnegöl’de çeşitli temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Almanya Federal Cumhuriyeti Rheinland-Pfalz Eyaleti Ekonomi, Ulaştırma, Tarım ve Bağcılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Petra Dick-Walther ve beraberindeki heyeti Gastro İnegöl’de ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yerel üreticiler ile uluslararası aktörler arasında kurulacak yeni iş birlikleri ele alındı.



“Bursamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk”

İnegöl’den dünyanın neredeyse yüzde 80’ine mobilya ihracatı yapıldığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, ilçenin tarım ve tekstil konusunda da güçlü olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 1.5 milyar dolar civarında mobilya ihracatı yapıldığını anlatan Başkan Bozbey, “Tarım ürünlerinde de ihracat potansiyeli olan bir ilçemiz. Son yıllarda yaban mersini ve aronya gibi bitkiler üretilerek ihraç ediliyor. Sizleri Bursamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi.



Başkan Bozbey’e tebrik

Ekonomi, Ulaştırma, Tarım ve Bağcılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Petra Dick-Walther, Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yereldeki insanlarla sorunları birebir görüşmenin ve çözüm üretmenin çok kıymetli olduğunu ifade eden Petra Dick-Walther, projeden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’i tebrik etti.



Konuşmaların ardından Bursa’nın ünlü şeflerinden Ali Müfit Çağlayan tarafından hazırlanan Bursa’ya özgü tatlar, misafirlere ikram edildi. Kullanılan ürünler ve hikayeleri hakkında konuklara bilgiler verildi. Sunulan yemekleri büyük beğeniyle yiyen yabancı konuklar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Şef Ali Müfit Çağlayan’a teşekkür etti. Başkan Bozbey, Alman heyeti 26-27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Bursa Gastronomi Festivali’ne davet etti.