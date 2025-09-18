İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanının desteğiyle Aile Sağlığı Merkezinin hayata geçirileceğini belirtti.

PROTOKOL İMZALANDI

Kaymakam Eren Arslan, “İnegöl’e yeni Aile Sağlığı Merkezi hayırlı olsun. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapılacak sağlık ocağı için protokolümüzü Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ın olurlarıyla imzaladık. Sağlık yatırımına desteğinden dolayı Belediye Başkanımız Alper Taban’a ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi