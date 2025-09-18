Bozbey, “Niye İnegöllüler kanser yapma olasılığı olan kanserojen üreten asbestli borulardan su içilmesine göz yumanları İnegöllüler onlara soruları soracak” dedi.

Heykel meydanın İnegöllülerle bir araya gelen Bozbey, burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Geçen sene göreve geldikten sonra İnegöl gibi nüfusu 300 binler civarında olan, ticaret hacmi yüksek olan ki 1,5 milyar dolar civarında ihracatı olan mobilyanın başkentinde, artı tarımsal anlamda çok önemli bir isme sahip olan ve önemli ürünleri üreten çiftçimizin olduğu kentte benim derdim asbestli kanser üreten o borulardan İnegöllülerin su içmesine asla gönlüm razı olmadı ve derhal o boruları değiştireceksiniz dedim. Şikayet alacak mıyız? Alacağız. Eleştiri alacak mıyız? Alacağız? Niye 20 yıldır o cesareti göstermemişler onu İnegöllüler sorgulayacak. Niye İnegöllüler kanser yapma olasılığı olan kanserojen üreten asbestli borulardan su içilmesine göz yumanları İnegöllüler onlara soruları soracak. Sıkıntılarımız var ve olacaktır da. Çünkü kazıyorsunuz. Kazdığınızda belki 1,5 metre bir alandan boruları geçiriyorsunuz ama 2,5 3 metre alan orada asfaltıyla kötü oluyor ya da üzerindeki parke taşıyla. Sonrasında onları düzenli yapmak elbet önemli. Bunları da tabi alt zemini önemli. O boruları tam nitelikli bir şekilde yaptıktan sonra boruları kaplamak önemli diye düşünüp onları yaptık. Biraz gecikmeler oldu, olmadı değil. Çünkü bölge bölge planladığımız için su testlerini yapmadan onların üzerini kapatmak mümkün değildi. Efendim esnafa şikayet ediyorlar. Biz esnafımıza da sahip çıkan bir anlayıştayız. O yüzden İnegöllüler hiç merak etmesin. Çünkü İnegöllüleri düşünen bir Mustafa Bozbey var. İnegöllüleri düşündüğümüz için zaten asbestli borulardan su içmesin diye o risklere girdik ve yapacağız da. Bizler insanımızın kılına zarar gelmesine karşı duran insanlarız. O anlamda o videoları yayınlayanlara şunu sorabilirsiniz. Niye siz uzun yıllardır asbestli borulardan bize su içirdiniz? Kanser üreten o borulardan niye bize yıllardır su içirdiniz? Oradaki aksaklıkları gidermek bizim işimiz. Yine bize bildirin, bu konularla ilgili hassasiyetimizin üst noktada olduğunu biliyorsunuz. Biz burada insanlarımızın çoluk çocuk gülümsemesi tarafındayız. Onların sağlıklı bir ortamda yaşaması tarafındayız. Nitelikli ve temiz suya erişimde sorun yaşamaması tarafındayız.”

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT