Bursa'da etkili olan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesi üzerine şehir dışındaki programlarını iptal ederek hızlıca kente dönen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Odunluk İstasyonu'ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yağışlar sebebiyle yaşanan olumsuzluklar üzerine şehir dışındaki programlarını iptal ederek hızlıca kente döndü. Odunluk İstasyonu'ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ile birlikte Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten son durum hakkında bilgi aldı. Burulaş ve BUSKİ personelinin yanı sıra AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ekipleri de su tahliye çalışmalarında aktif rol alırken, Başkan Mustafa Bozbey yoğun gayret gösteren herkese teşekkür etti.

“Ekiplerimiz sahada çalışıyor”

Bursa'nın yine bir felaketle karşı karşıya kaldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yoğun yağışın Acemler bölgesi, Dikkaldırım ve Nilüfer bölgesinde etkili olduğunu hatırlattı. Metrekareye yaklaşık 44 kilogram yağış düşmesi sebebiyle sel oluştuğunu ve Nilüfer Çayı'nın taşma noktasına geldiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, birçok vatandaşın zarara uğradığını söyledi. Program sebebiyle gittiği İstanbul'da sel olayını duyar duymaz yola çıkarak Bursa'ya döndüğünü anlatan Başkan Bozbey, “Tüm Bursalılara geçmiş olsun diyorum. İlk andan itibaren BUSKİ, Burulaş ve itfaiyedeki arkadaşlarımızla sürekli irtibattaydık. 608 civarında BUSKİ'ye müracaat oldu. Yaklaşık 510 civarındaki vatandaşımızın sorununu çözdük. Ekiplerimiz şu anda sahada ve çözüm noktasında yoğun biçimde çalışıyorlar. Sorunun önemli bir kısmını çözdük. İstasyonda suyun tahliye işlemi devam ediyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 20-25 dakika içerisinde metrekareye 44 kilogram yağmurun düştüğü bir afeti yaşadık. Yağmur daha uzun süre yağsaydı daha fazla su taşkınları yaşayabilirdik. Yine Osmangazi Belediyesi'nin şantiyesinin olduğu noktada bir ceset bulundu. Emniyetle yaptığımız görüşmede yeni bir ceset olmadığını, bugün boğulma vakası yaşanmadığını, daha önce yaşanmış olaydan ötürü cesedin oraya sürüklendiğini anlattılar. Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Teknik olarak incelenmesi talimatını verdim”

Yaşanan sel sonrası Bursaray'da aksamaya sebebiyet veren bir durumun ortaya çıktığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, özellikle Odunluk İstasyonu'nda su birikmesi sebebiyle ulaşımın aksadığını dile getirdi. Burulaş'ın ek otobüsleri devreye sokarak çözüm ürettiğini anlatan Başkan Bozbey, “İlk anlarda bazı sıkıntılar yaşansa da sonradan çözüme ulaşıldı. Bursalıların tekrar bir yerden bir yere ulaşımı sağlandı. Yaşadığımız bir afet ama Odunluk İstasyonu'nda oluşan bu duruma şaşmamak mümkün değil. 22 yıl boyunca bu istasyonda sürekli olarak yağmurlar yağdı. Bursa'da yine metrekareye yüksek yağmurların düştüğünü günler olduğunu biliyoruz. Ama bugüne kadar bu hatta herhangi bir şey olmamıştı. Fakat bu istasyonun yapılmasından sonra böyle bir olayın olması akıllara şüpheleri getiriyor. Onun için bu konunun teknik olarak incelenmesi talimatını verdim. BUSKİ, Fen İşleri ve Ulaşım daireleri olmak üzere bir araya gelip teknik ekip oluşturulacak. Giderlerdeki mi tıkanma var? Yoksa yapım aşamasında giderleri mi kaldırdılar? Ya da başka sorun mu var? Bu su niçin tahliye edilemedi? Suyun çekilmesinden sonra arkadaşlarımız teknik inceleme yapacaklar. Net bir rapor ortaya çıkacak” dedi.

“Sabah itibariyle seferlerimiz devam edecek”

Gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde yarın farklı durumlarla karşılaşabileceklerini belirten Başkan Bozbey, hazırlanacak rapora göre hemen müdahale edeceklerini ifade etti. Bir daha böyle bir olayın olmaması için her türlü çözümü uygulayacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, “İnsanların bir yerden bir yere rahat ulaşması lazım. Bursa'nın merkezinden gelip Nilüfer'e bu istasyondan teknik bir sebepten ulaşamıyorsa o bizim sorunumuzdur. Bunun müsebbibi ortaya çıkarılmalıdır. Önceki yıllarda bir hata yapılmışsa onu düzeltmek de bizim işimiz. Zaten yanlış yapıldı ki bu sorun ortaya çıktı. Bu yanlışın teknik olarak ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Sonrasında o yanlışı ortadan kaldıracak tekniği uygulamalıyız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. Saat gece 12'ye kadar arkadaşlarımız Odunluk İstasyonu'nda su çekme işlemini sürdürecekler. Güvenli bir hale getirecekler. İnşallah bir aksilik olmazsa sabah itibariyle seferlerimiz o hattan devam edecek. Ulaşımla ilgili bir sorun kalmayacak” diye konuştu.

“Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Vatandaşlarımız müsterih olmasını isteyen Başkan Bozbey, böyle bir durumun yaşanmasını arzu etmediklerini, ancak daha büyük bir facianın önlenmesini de bu vesileyle sağlamış olacaklarını söyledi. Bundan sonra bu gibi yerlerde giderlerin incelenmesinin yanında kapasitelerinin de araştırılması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Yoğun yaştan gelecek olan suyun nasıl giderileceğini ortaya koyup bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekeni yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. İstemediğimiz bir olay yaşadık. Bu afetten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çiftçilerimizin de zararları var. Çiftçilerimizin de etkilendiğini biliyorum. Onlarla ilgili de bir rapor ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gerekenleri hemen yapacağız. O konuda da destek paketini açıklayabiliriz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN