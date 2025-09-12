Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadın derneklerine yönelik ‘Sepet Örücülüğü’ eğitimi düzenledi. Programa yoğun ilgi gösteren kadınlar hem 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Bursa Arkeoloji Festivali’nde aktif rol alarak kültürel mirasa sahip çıkacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü, Sürdürülebilir Etkinlikler Destek Birimi (SEDES) ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle kadın derneklerine yönelik düzenlenen ‘Sepet Örücülüğü’ eğitimi, yoğun ilgi gördü.

El emekleri Arkeofest’te sergilenecek

Bursa Kent Akademisi BUSMEK eğitmenleri rehberliğinde yapılan eğitimlerde, tarihi motiflerinden esinlenerek kuş yuvası, başak broş ve dekoratif sepet yapımı gibi özel tasarımlar uygulamalı olarak öğretildi. Üretim becerilerini geliştiren kadınlar, aynı zamanda bölgenin zengin kültürel mirasının yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Eğitimlerin ardından Aktopraklık Höyüğü’nün sembolik motiflerinden ilham alarak hazırlanan sepetler, 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Bursa Arkeoloji Festivali’nde sergilenerek satışa sunulacak. Böylece festivalde aktif rol olacak olan kadınlar, hem kültürel mirasa sahip çıkacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak. Kadın derneklerinin üretim gücünü artıracak olan eğitimler, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına da önemli katkı sunacak.

Kadınlar adına konuşan Kayapa Kadın Derneği’nden Gülcan Gülyüz ile Kızılcıklı Kadın Derneği’nden Güler Yılmaz, eğitim sürecinin çok verimli geçtiğini belirterek Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.