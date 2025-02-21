Başkan Bozbey mesajında, "Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun önseçime katılmak üzere yaptığı başvurunun hayırlı olmasını diliyorum.

Kendisi, halkın iradesine dayanan güçlü bir demokrasi, adil bir yönetim ve umut dolu bir gelecek için yola çıktığını ilan etti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ortak değerlerimizi yücelten, halkımızın refahını ve özgürlüğünü esas alan bir yönetim anlayışını hep birlikte inşa edeceğiz.

Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu demokrasi yolculuğunda başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.