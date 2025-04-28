Toplantıya, Başkan Bozbey’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Bozbey, toplantıda Bursa'da yürütülen sosyal yardım projelerinden, eğitim desteklerine kadar pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İşte başkanın vurguladığı önemli projeler ve destekler:

AİLELERE YÖNELİK SOSYAL DESTEKLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projeleri ile şehrin en ihtiyaç duyan kesimlerine destek olmaya devam ediyor. Bursa Halk Kart aracılığıyla ailelere düzenli olarak maddi destek sağlandığını belirten Bozbey, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek çekleri ulaştırdıklarını, Kurban Bayramı destek başvurularının ise başladığını ifade etti. Ayrıca, Ramazan, Kurban ve Yılbaşı dönemlerinde emeklilerin yanında olarak tatlı dağıtımı yaptıklarını, öğrencilere ise okula başlarken ihtiyaç duydukları desteği sağladıklarını belirtti. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek paketlerinin ailelere ulaştırıldığı ve 150.000 evde sağlık hizmeti verildiği açıklandı. Ayrıca, 30.000 defa ambulans hizmeti sağlandı ve bağımlılıkla mücadelede 5.000 kişiye destek olunduğu vurgulandı.

HUZUREVİ, ARTIK “AKTİF YAŞAM MERKEZİ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin huzurevi hizmeti de önemli bir değişim yaşadı. Başkan Bozbey, huzurevinin artık “Aktif Yaşam Merkezi” adı altında hizmet verdiğini ve Türkiye’deki en üst sıralarda yer alarak, %30 ücretsiz konuk oranına sahip olduğunu belirtti.

YENİ SOSYAL YARDIMLAR VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımları yalnızca belediye sınırlarıyla sınırlı kalmadı. 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında toplamda 200.000 kişiye ulaşıldı. Ayrıca, 15 noktada toplamda 150.000 adet iftariyelik dağıtımı yapıldı. Camilerde ise 150.000 adet tatlı dağıtıldı.

KENT LOKANTALARI PROJESİ

Merinos Parkı’ndan sonra Millet Mahallesi’nde de bir Kent Lokantası açıldığını duyuran Bozbey, yeni kent lokantalarının da açılacağını belirtti. Bu lokantalarda ihtiyaç sahiplerine ekonomik ve sağlıklı yemekler sunuluyor.

GIDA DESTEĞİ VE EKONOMİK YARDIMLAR

BESAŞ aracılığıyla her gün ihtiyaç sahiplerine 5.000 ücretsiz ekmek dağıtıldığını belirten Başkan Bozbey, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi’de BESAŞ fabrika satış mağazaları açıldığını ve bu mağazaların sayısının arttırılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, BESAŞ bayilerinde üreticilerden destek alarak uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı satışı yapıldığını, süt ve süt ürünlerinde ise fiyat indirimi sağlandığını açıkladı.

EĞİTİM DESTEKLERİ VE ÖĞRENCİLERE YARDIM

Başkan Bozbey, eğitim konusunda önemli bir adım attıklarını da söyledi. Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine toplamda 110 milyon TL destek sağlandığını belirten Bozbey, bu desteklerin 10 binden fazla genci kapsayacağını ve toplamda 162 milyon TL’ye ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, Bursa Yuvam Projesi kapsamında şu an 30 yuvanın ücretsiz eğitim verdiğini ve bu projeyle çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim sunulurken, annelerin de iş ve sosyal hayata katılımının desteklendiğini söyledi.

ULAŞIM DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için taahhüt edilen ulaşım desteğini de sağlıyor. Başkan Bozbey, Türkiye’deki en ucuz toplu ulaşımın Bursa’da sağlandığını ve öğrenciler için toplu ulaşımın 6,5 TL (tam biletten %75 indirimli) olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapılan bu projeler, Bursa halkının yaşam kalitesini artırmaya ve ihtiyaç sahibi bireyleri desteklemeye yönelik önemli adımlar atıldığını gözler önüne seriyor. Başkan Bozbey, bu çalışmalarla birlikte şehrin her kesimine ulaşmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.