Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehir dışındaki programlarını iptal ederek Bursa'da şiddetli yağışın neden olduğu zararların onarım çalışmalarını sahada denetledi.

Bursa Büyükşehir Belediye'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Şehir dışındaki programlarını iptal ederek hızlıca olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Odunluk İstasyonu’ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Burulaş ve BUSKİ birimlerimizin yoğun çalışmalarıyla birlikte metro hattımızın en kısa sürede yeniden çalışmasını sağlayacağız. Yoğun yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz.