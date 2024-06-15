Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü'nün bayramlaşma programına katıldı.

Başkan Bozbey, düzenlenen bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Kurban Bayramı Destek çekleriyle ilgili gelen eleştirilere ilişkin bir kez daha yanıt vererek, dağıtılan destek çeklerinin yasanın belirttiği kriterler çervesinde ihtiyaç sahibi emeklilere verildiğini belirtti.

Başkan Bozbey açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "İhtiyaç sahibi emeklilerimize dağıttığımız destek çeklerimiz oldu. Bazı emeklilerimiz alamadıklarına dair geri bildirimler yapıyor. Bu konuda özellikle bakanlığın, yasanın kriterler var. O kriterler çervesinde gerçek ihtiyaç sahibi emeklilerimize bunları veriyoruz. Yani daha önce dağıtılanlar gibi değil, sokakta dağıtılan gibi değil. Bu emeklilerimiz ya da ihtiyaç sahipleri. Gerçekten kriterlere uyan ve üstelik bu kriterlerde yumuşama da yaptık biz. O anlamda dağıtılan ve verilen desteklerdir. Onun için bundan böyle de hak edene verilecek. Yani hak sahibi alacak bu destekleri. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Birkez daha dile getirmeyi görev biliyoruz."