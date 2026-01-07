Başkan Bozbey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i temsilen bizleri ziyaret eden; Parti Meclis Üyemiz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ecevit Keleş, Aydın Milletvekilimiz Sayın Evrim Karakoz ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün’ü İl Başkanlığımızda ağırladık. Dün yaşanan talihsiz hadiseye ilişkin Genel Başkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını ilettiler. Bu süreçte yanımızda durarak gücümüze güç katan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, değerli heyetimize nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha güçlüyüz.