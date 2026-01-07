Gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler, Teknik Direktör İsmail Güldüren ve futbolculara spor hayatları, futbolculuk kariyerleri ve başarıya giden yol hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada keyifli anlar yaşandı.

Söyleşinin ardından okul bahçesine çıkan Güldüren ve futbolcular, öğrencilerle birlikte futbol oynadı. Minik öğrenciler, sevdikleri sporcularla aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşarken unutulmaz anılar biriktirdi.

Etkinlik, hem öğrenciler hem de Sultan Su İnegölspor ailesi için neşeli, öğretici ve anlamlı anlara sahne oldu.

