Toplantıya ev sahipliğini Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel yaptı. Program, Sinanpaşa Külliyesi’nde geniş katılımla düzenlendi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir’e dair önemli mesajlar verdi. İlçenin tarımsal gücüne dikkat çeken Bozbey, "Yenişehir’in biberiyle bilinen güçlü bir tarım potansiyeli var. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Yenişehir çok daha yaşanılabilir bir kent olacak" dedi. Tarımsal desteklerin artırılacağına dikkat çeken Bozbey, bölgede üretimi artırmak amacıyla sıvı gübre fabrikası kurulacağını da duyurdu. Başkan Bozbey; "Tarıma verdiğimiz destek son derece önemli. Bu bölgede sıvı gübre fabrikasını kurarak, buradan çiftçilerimize dağıtım yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.