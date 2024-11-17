Bozüyük Belediyesi Kasım ayı olağan meclis belediyenin 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 5 madde görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından 2025 Yılı Performans Programı, 2025 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2025 Yılı Belediye Gider Bütçesi, 2025 Yılı Belediye Gelir Bütçesi ve 2025 Yılı Bütçe Kararnamesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı bitiminde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2025 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 15:00’te yapılacak.