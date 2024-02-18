Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde gruplarında ilk iki sırayı paylaşan takımlar 1. Lig’e yükselme maçlarına çıkarken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig’e yükselme mücadelesini sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, son maçını Didim Spor Voleybol Takımı ile oynayarak 3-0 kazandı. Eskişehir B Grubu’nda Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bozüyük ekibi maç boyunca üstün oyunlarını sürdürdü. İlk seti 25-13, ikinci seti 25-8 ve 3. seti 25-4’lük bir skorla alarak maçı 3-0 kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı aldıkları bu galibiyetle yarı finale yükseldi. Bozüyük Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle maça gelen taraftarlar maç sonunda çeyrek finalin son maçında da yalnız bırakmayarak tribünlerdeki desteklerini sürdürdüler.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig’e yükselme mücadelesine önümüzdeki hafta oynanacak yarı final maçları ile devam edecek.