Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ‘Kahvehane Buluşmaları Projesi’ çerçevesinde kahvehanedeki vatandaşlarla bir araya geliniyor.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez’in bizzat katılım sağladığı etkinliklerle vatandaşlarla buluşma gerçekleştiriliyor. Yeşilkent Kıraathanesinde Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Vatandaşların sorularını dinleyerek onlarla hasbihal etti. Buluşmaya Bozüyük Vaizi Kasım Karali de eşlik etti. Projenin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerdeki kıraathanelerde devam edeceği belirtildi.