Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kasımpaşa Spor Salonunda düzenlenen turnuvada genç öğrenciler ter dökmeye başladı. Turnuva hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya; "Çocuklarımızı karakter ve kişilik yönünden güçlendirmeyi, iletişim kurma becerilerini olumlu yönden güçlendirmeyi, stresle baş etmeyi, problem çözme ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi amaçlayan turnuvalarımıza; İlkokullar futsal turnuvasında 15 ilkokuldan 180 öğrenci, ortaokullar voleybol turnuvasına 8 ortaokuldan 112 öğrenci, liseler ayak tenisi turnuvasına 18 takımdan 36 öğrenci olmak üzere toplam 328 öğrenci katılım sağlayacaktır. Turnuvalarımız 14 Ekim 2024 Pazartesi günü ortaokullar voleybol turnuvası ve 15 Ekim 2024 Salı günü ilkokullar futsal maçları ile Kasımpaşa Spor Salonu’nda devam edecektir. Katılım sağlayan tüm okullarımıza başarılar dileriz" dedi.

Kasımpaşa Spor Salonunun da yapılan turnuvayı izleyenler arasında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir’de yer aldı.