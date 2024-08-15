Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü, Erikli Köyü'nde doğa yürüyüşü ve uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük'te Orman İşletme Müdürlüğü, Erikli Köyü'nde doğa yürüyüşü ve uçurtma etkinliği gerçekleştirdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün de katılımı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bozüyük Sevgi Evlerinde misafir olan çocuklarla birlikte yapılan yürüşe kurum amirleri de eşlik etti.

Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, çocuklara orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve ormancılık mesleği konusunda bilgilendirmede bulundu.