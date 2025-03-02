Gençlerin fikirlerini özgürce savunabilmelerinin yolunu açarak kendilerini ifade edebilme becerisi kazanmalarını amaçlanan etkinlik, tüm lise takımlarının katılımı ile yaklaşık 3 ay sürdü. Finale yükselen Mustafa Şeker Anadolu Lisesi ve Bozüyük Fen Lisesi takımları arasındaki çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Bozüyük Fen Lisesi Münazara Takımı şampiyonluğu göğüsledi. Yarışmalara katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı belgeleri ile şampiyon olan takımın ödüllerini Kaymakam Adem Öztürk tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA