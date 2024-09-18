Bozüyük’te İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tevfik Özek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Törende ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirilerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek “İlçemizde 75 eğitim kurumu 14361 öğrencimiz, 1132 öğretmenimiz, eğitim çalışanımız ve binlerce velimizle çok büyük bir aileyiz. Yeni eğitim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, oratoryo sunumu yapıldı ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, tüm katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.